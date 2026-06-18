El PSOE cree que los tres años de legislatura del PP en Eivissa "dejan una ciudad con más propaganda que resultados"

EIVISSA 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El PSOE en el Ayuntamiento de Eivissa ha considerado que los tres años de legislatura del PP "dejan una ciudad con más propaganda que resultados".

En un comunicado, los socialistas han afirmado que el equipo de gobierno de Rafa Triguero "tiene muy poco de lo que presumir y mucho que explicar".

La formación ha insistido en que los problemas principales de la ciudad no se han resuelto. Así, la vivienda sigue siendo inaccesible para muchas personas, "mientras Triguero ha intentado beneficiarse personalmente de la legislación autonómica", han lamentado en relación a la compra de un local por parte del alcalde para transformarlo en vivienda de precio limitado.

"Triguero está desacreditado como alcalde para hablar de limpieza y vivienda, pero también de los grandes fracasos de proyectos como el Mercado Nuevo o la E-10. Es un alcalde obsesionado con su imagen pública, pero la ciudadanía ya lo conoce", han reiterado los socialistas.

En relación a temas como la vivienda, el PSOE ha considerado que, en esta legislatura, la emergencia residencia se ha agravado "hasta el punto de que cada temporada centenares de personas se ven obligadas a vivir en caravanas, asentamientos o alojamientos precarios por la imposibilidad de acceder a una vivienda digna".

El PSOE en Eivissa, además, ha destacado la "creciente confrontación entre el autoritarismo de Triguero y los vecinos de diferentes barrios".

La formación ha insistido en que, en estos tres años, el alcalde se ha instalado "en el autobombo como única respuesta de una gestión desastrosa, mientras los problemas en la ciudad siguen sin respuesta".