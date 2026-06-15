El PSOE critica las "carencias" de Son Güells e insta a Cort a reforzar la seguridad y los servicios públicos

El PSIB de Palma insta a Cort a reforzar los servicios público de Son Güells. - PSIB DE PALMA

PALMA 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Palma ha presentado una moción que se debatirá en el próximo pleno del Ayuntamiento en la que denuncia las "carencias" del barrio de Son Güells e insta al equipo de gobierno a reforzar la seguridad, mejorar la limpieza y ampliar los servicios públicos.

Según han indicado los socialistas en un comunicado, la iniciativa incluye siete propuestas para el barrio, entre ellas la creación de una plaza fija de policía de barrio, el refuerzo del transporte público y mejoras en el servicio de limpieza, además de medidas para abordar la situación de las personas que residen en caravanas en la zona.

En la moción, el partido reclama también que se mantengan los suelos destinados a equipamientos públicos, como centros educativos, sanitarios o de día, y que no se destinen a otros usos urbanísticos. Asimismo, solicita la habilitación de más parques infantiles y medidas para garantizar el acceso a la vivienda, así como actuaciones frente a la especulación del suelo en el barrio.

Por último, los socialistas instan al Ayuntamiento de Palma a adoptar medidas para mejorar la planificación urbanística y los servicios básicos en Son Güells.

El regidor del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Palma, Pepe Martínez, ha señalado que los vecinos han trasladado quejas por las carencias del barrio. Así, ha criticado la cesión por parte del alcalde de dos solares del barrio a fondos de inversión para la construcción de viviendas destinadas al alquiler por 1.600 euros mensuales.

Asimismo, ha señalado que el actual estado del barrio responde, a su juicio, al "modelo del PP", al que ha acusado de haber desplazado las caravanas por la ciudad hasta concentrarlas en la zona, así como de no dotar al barrio de policía de barrio. "Cort debe hacer menos trabajo para los promotores y más para los vecinos", ha concluido.