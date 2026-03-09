El PSOE critica la renuncia del PP a una finca donada por unos vecinos de Sant Josep para construir una residencia

Archivo - Sede del Consell de Ibiza. - CONSELL DE IBIZA - Archivo

EIVISSA 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El PSOE en el Consell d'Eivissa y en el Ayuntamiento de Sant Josep ha expresado su "absoluta indignación" tras conocer la "renuncia" del PP a una finca que un matrimonio legó con la voluntad explícita de construir una residencia para personas mayores y dependientes.

En un comunicado, el PSOE ha tachado la renuncia de "vergonzosa traición" al pueblo de Sant Josep, asegurando que la decisión no es fruto de la casualidad ni de impedimentos técnicos insuperables, sino que responde a "una operación diseñada para favorecer intereses privados en detrimento del bienestar público".

Para los socialistas, resulta "especialmente inaceptable" que el PP se escude en la condición de suelo rústico de la parcela para declarar el proyecto como inviable, cuando el Ayuntamiento tiene la potestad de tramitar declaraciones de interés general para infraestructuras de uso comunitario.

En este sentido, han criticado la "falta de voluntad política" para impulsar el proyecto, dando una "auténtica bofetada a las necesidades sociosanitarias de los vecinos".

Además, la formación ha lamentado la "poca transparencia" de la gestión de este tema y no ha descartado que el Consell y el Consistorio "hayan formalizado una renuncia deliberada a este legado", puesto que el testamento establecía un plazo de cinco años para iniciar la construcción de la residencia desde la aceptación de la herencia.

Ahora, han criticado, el PP ha permitido que la propiedad pase a una fundación privada que ya la ha puesto en venta. Los socialistas reclamarán el acceso a los escritos y notificaciones oficiales mediante las que las instituciones comunicaron la renuncia a la herencia.