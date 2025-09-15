PSOE denuncia que el Ayuntamiento de Ibiza recorta en las 'escoletes' y suprime personal y actividades

IBIZA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Ibiza ha denunciado públicamente este lunes que el equipo de gobierno ha aplicado recortes económicos en las escoletes --centros de educación infantil de 0 a 3 años-- de Ibiza, lo que ha provocado la supresión de servicios y clases y la reducción del personal.

En un comunicado, los socialistas han explicado que las familias usuarias de las escoletes han sido informadas sobre la supresión de actividades y la disminución de educadores, una decisión adoptada "sin diálogo ni transparencia, que supone un grave retroceso en la calidad de los servicios públicos", han considerado desde la formación.

Según ha denunciado el PSOE, la medida responde "a una estrategia deliberada de privatización encubierta" que "pone en riesgo el modelo de gestión pública de calidad".

"La decisión del PP de reducir personal y actividades es injustificable. Lo que está en juego es el bienestar de nuestros niños", han afirmado los socialistas, que han exigido que el equipo de gobierno rectifique la decisión y restituya los servicios suspendidos y garantice unas condiciones laborales dignas para los profesionales de estos espacios.

Además, han lamentado el deterioro de la gestión de estas escoletes públicas, que en verano ha corrido a cargo de una empresa privada.