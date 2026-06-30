PSOE denuncia que los residentes en Sa Serra no tienen aire acondicionado desde hace un mes

EIViSSA 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El PSOE ha denunciado públicamente este martes la situación en la Residencia Sa Serra, en Sant Antoni, donde los residentes de dos plantas no tienen aire acondicionado en las habitaciones y zonas comunes desde hace un mes.

En un comunicado, el partido ha explicado que el sistema funciona en la cocina y cafetería de la planta baja, aunque este lunes se intentó reparar la avería en el resto del edificio sin éxito. Este martes, la dirección ha comunicado a las familias que la solución depende del Govern y se desconoce cuándo se resolverá.

A este problema, se añaden las carencias en la alimentación de los usuarios, con episodios en los que no se han podido garantizar menús específicos para residentes con necesidades especiales. El centro sufre además falta de material básico de cocina, ha afirmado la formación.

El PSOE ha alertado de que en Sa Serra no se cubren les bajas ni vacantes de personal, con carencias especialmente graves en las plantillas de limpieza y auxiliares. Entre otras situaciones, los socialistas ha asegurado que sólo hay un celador. Por todo ello, los socialistas han exigido explicaciones inmediatas y medidas urgentes ante esta situación "insostenible".

También han considerado "absolutamente inaceptable" que, en la primera ola de calor del verano, haya mayores y personas en situación de dependencia que sufran estas temperaturas sin climatización mientras "la dirección del centro se limita a traspasar las responsabilidades a Palma".

El conseller socialista Víctor Torres ha exigido al Govern balear y al Consell que resuelvan de manera urgente estos problemas. También ha afirmado que el de Sa Serra "no es un caso aislado", sino "la confirmación de la dejadez que se repite en las residencias de Eivissa por la nefasta gestión del Partido Popular".

Entre otros casos, el PSOE ha recordado que recogió las denuncias de los trabajadores del Hospital Residencia de Cas Serres por la falta de personal y la degradación de la atención a los residentes, lamentando que el Consell ha incumplido su palabra de asumir la gestión directa de les residencias insulares.