PSOE dice que el circuito de motos náuticas en Sant Joan es "incompatible" con la conservación ambiental

EIVISSA 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista de Sant Joan ha registrado alegaciones contra el proyecto de instalación de un circuito de motos náuticas en es Canaret al ser "una iniciativa incompatible con la conservación de los valores naturales del municipio".

En un comunicado, los socialistas han alertado de que supondría una nueva presión sobre una zona especialmente sensible desde el punto de vista ambiental. "Sant Joan no necesita más actividades que aumenten la saturación del litoral. Necesita proteger aquello que lo hace diferente y que es precisamente su principal valor, como el paisaje, la naturaleza y calidad ambiental", han señalado desde el PSOE.

Entre las alegaciones, el PSOE ha recordado que el proyecto se quiere desarrollar dentro de una Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) integrada en la Red Natura 2000.

Además, ha considerado que la documentación aportada por los promotores no acredita que la actividad sea compatible con la conservación de los valores naturales de la zona. En este sentido, las alegaciones socialistas destacan la ausencia de estudios científicos sobre ruidos, efectos sobre la avifauna protegida o el impacto acumulativo que podría tener esta nueva actividad.

También alertan de la posible afectación sobre especies de aves protegidas y remarcan que no existe un estudio específico que analice las consecuencias del tráfico continuado de motos náuticas sobre éstas.

Según el PSOE, el expediente no evalúa adecuadamente el efecto acumulativo que podría generar el circuito junto con embarcaciones recreativas, excursiones marítimas o fondeos. "La costa del municipio de Sant Joan ya soporta una fuerte presión durante la temporada turística, que se ha disparado en los últimos años. No podemos continuar añadiendo actividades en espacios disponibles y, mucho menos, en espacios naturales. Hay lugares que merecen una protección especial, la costa de Portinatx es uno de ellos", han remarcado desde el PSOE.