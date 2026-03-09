El PSOE Eivissa alerta la "deriva extremista" del PP y denuncia que "ya no se diferencia en nada de la extrema derecha"

Reunión de la Comisión Ejecutiva de la FSE-PSOE - FSE

PALMA 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Federación Socialista de Eivissa (FSE) ha alertado que la "deriva extremista" del PP en la isla que, a su entender, "ya no se diferencia en nada de la extrema derecha".

Así lo ha manifestado este lunes el secretario general de los socialistas en Eivissa, Vicent Rosselló, con motivo de la reunión de la Comisión Ejecutiva de la FSE-PSOE.

"El PP ha renunciado a gobernar pensando en los problemas reales de la gente y se ha instalado en la confrontación permanente y en la copia de los discursos de la ultraderecha", ha criticado.

Según el socialista, los 'populares' "han abandonado totalmente la política útil" en lugar de impulsar políticas públicas que den respuesta a las necesidades de la ciudadanía. Además, a su entender, los últimos episodios protagonizados por el PP "evidencian un retroceso institucional y en derechos".

"Hemos visto como se boicoteaban y menospreciaban los actos del 8M, contraprogramando la concentración reivindicativa con la Cursa de la Dona, negándose a condenar insultos machistas contra nuestra portavoz en el Consell o destinado el Casal de Igualdad del Ayuntamiento de Eivissa a actividades que no tienen nada que ver con la igualdad", ha denunciado Rosselló.

Por otro lado, también ha reprochado al PP que "asuma los planteamientos de la extrema derecha en materia de inmigración", por ejemplo, con el rechazo a la regularización de personas migrantes.

Igualmente, ha hecho referencia a la derogación de la ley de memoria democrática, que saldrá adelante este martes en el pleno del Parlament. "Será un día que pasará a la historia más oscura de los más de cuarenta años de autonomía", ha considerado el secretario general.

También ha criticado la posición de los 'populares' en el ámbito internacional por "ponerse al lado" del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.