El PSOE Eivissa cree que la convocatoria electoral es "una gran oportunidad" para los ciudadanos - PSOE

EIVISSA 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Ejecutiva de la Federación Socialista d'Eivissa (FSE-PSOE) ha valorado la convocatoria electoral como "una gran oportunidad" para que la ciudadanía decida qué modelo quiere para Eivissa y el país, eligiendo "entre el progreso y la defensa de derechos o el enorme retroceso que supondría un gobierno con la ultraderecha".

El secretario general de la FSE-PSOE, Vicent Roselló, ha situado el derecho a la vivienda como uno de los principales elementos que estarán sobre la mesa el 29 de noviembre.

"La vivienda es un derecho. Es un derecho constitucional reconocido en el artículo 47, pero el Partido Popular no lo ve como un derecho sino com un negocio ", ha advertido, según ha trasladado la formación socialista en una nota de prensa.

En este sentido, ha lamentado que el PP no haya aplicado las medidas de vivienda que tenía a su alcance y ha criticado especialmente el rechazo a los dos decretos de vivienda votados en el Congreso.

Para la diputada socialista en el Congreso Milena Herrera, esta convocatoria electoral llega cuando se demuestra que "hay dos modelos absolutamente diferenciados entre considerar la vivienda como un derecho de la ciudadanía o considerarla como un bien de mercado disponible para la especulación y fondos buitres".

Sobre Baleares, Herrera ha defendido la necesidad de una mayoría parlamentaria que permita desarrollar políticas de de vivienda. "Creo que pocos territorios como el nuestro, como la isla de Eivissa y Baleares, demuestran más la importancia de tener una mayoría progresista amplia en el Congreso que pueda sacar adelante estos decretos y más medidas que necesita la ciudadanía para tener garantizado el derecho a la vivienda", ha añadido.

En el balance de la legislatura, Roselló ha destacado logros como la reforma de la Constitución para que Formentera tenga senador, la equiparación del plus de insularidad con Canarias y otras medidas necesarias como el incremento de las pensiones.

Milena Herrera, por su parte, ha considerado que la legislatura ha sido "enriquecedora" a pesar de las dificultades, destacando el refuerzo del escudo social ante las dificultades derivadas de las crisis internacionales provocadas por las guerras de Ucrania e Irán.