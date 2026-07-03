PSOE Eivissa dice que la limpieza en la ciudad "es una nueva muestra de las mentiras" del PP

EIVISSA 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Agrupación Socialista en el Ayuntamiento de Eivissa ha asegurado que la limpieza en la ciudad "es una nueva muestra de las mentiras e incapacidad" del equipo de gobierno.

En un comunicado, los socialistas han señalado que la limpieza fue el principal eje sobre el que el alcalde de Eivissa, Rafa Triguero, construyó su campaña electoral prometiendo, incluso, que iba a eliminar la tasa de recogida de basuras.

Pasados tres años, el PSOE ha considerado que las promesas "no eran más que mentiras y que los resultados han sido inexistentes". Así, han asegurado que sólo pueden calificar el trabajo del actual gobierno municipal como "un fracaso absoluto".

Los socialistas han criticado cómo, en un debate, desde el Ayuntamiento aseguraron que en 75 días de gobierno ya se notaban cambios en la limpieza. Sin embargo, para el PSOE el equipo de gobierno municipal "intenta vender una imagen del servicio muy alejada de la realidad y con campañas punitivas contra la ciudadanía a la que, ahora sí, responsabilizan de la suciedad".

Los socialistas han asegurado que han votado siempre a favor de las ampliaciones de contratos que se han ido presentando para intentar solucionar los problemas de limpieza. A pesar de ello, han ido comprobando una "falta de resultados alarmante", aunque se haya pasado el presupuesto de 5,6 a 7,8 millones de euros anuales.

"Sólo hay que salir a la calle para ver los resultados", han insistido desde el PSOE.

Además, han criticado que el PP haya comenzado tarde el trabajo para la redacción de la nueva licitación del servicio de limpieza, que finaliza en noviembre, ya que no ha sido hasta el pasado enero cuando comenzó la licitación del contrato para preparar los pliegos de la futura contrata.

"Han tenido tres años para preparar estos pliegos y comienzan el trabajo en enero del mismo año en que acaba la contrata. Es una muestra más de la falta absoluta de previsión, planificación y proyecto de ciudad", ha concluido el PSOE.