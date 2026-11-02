PSOE exige la dimisión del concejal de Sant Antoni que solicitó un crédito a un grupo empresarial

EIVISSA 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Sant Antoni ha exigido la dimisión inmediata del regidor Miguel Tur después de que haya reconocido haber solicitado un préstamo personal de 190.000 euros al propietario de un grupo empresarial, mientras el Ayuntamiento cerraba contratos con estas empresas, según han afirmado los socialistas.

En un comunicado, la formación ha señalado que es "de una gravedad extrema" que el concejal haya reconocido ante el pleno que contactó con el propietario de este grupo y le solicitó el préstamo. Según el PSOE, es "absolutamente inaceptable que un cargo público utilice sus relaciones personales con el propietario de un gran grupo empresarial del municipio para conseguir una gran cantidad económica".

Según el partido, en este mandato estas empresas han facturado más de dos millones de euros al Ayuntamiento, además de registrarse otras decisiones de la Junta de Gobierno en relación a licencias urbanísticas y expedientes sancionadores. Además, parte de estos contratos correspondían a áreas vinculadas a la Concejalía que dirige Tur.

Por ello, para la formación la dimisión de Tur "es una exigencia de responsabilidad política e institucional que no puede esperar. Cuando un regidor reconoce que ha recurrido a contactos personales con empresarios que mantienen relaciones económicas y urbanísticas con el Consistorio, su continuidad en el gobierno municipal queda totalmente desautorizada".

Finalmente, el Grupo Socialista ha exigido al alcalde Marcos Serra que "deje de mirar hacia otro lado y asuma su responsabilidad política".

El PSOE ha advertido de que si Tur no dimite este mismo lunes, Serra debe cesarle de manera fulminante. En caso contrario, el propio Serra deberá asumir las consecuencias políticas.