El PSOE insta a Marqués (PP) a denunciar al Consell de Menorca por "anuncios electoralistas" como hizo con Ciutadella

Archivo - El senador del PP por Menorca, Cristóbal Marqués, en rueda de prensa. - PP - Archivo

MENORCA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Menorca ha instado al secretario general del PP menorquín, Cristóbal Marqués, a denunciar al Consell Insular de Menorca por "anuncios electoralistas", aplicando el mismo criterio que con el Ayuntamiento de Ciutadella.

Los socialistas han criticado la "doble vara de medir" del 'popular', que denunció ante la Junta Electoral al Ayuntamiento de Ciutadella por la publicación de un anuncio que consideraba "partidista".

Así, han reclamado que aplique el mismo criterio con la institución insular por publicar contenidos en las redes sociales relacionados con la gestión de la institución y protagonizados por representantes públicos del PP.

El PSOE de Menorca ha considerado que "si el dirigente 'popular' entiende que difundir actuaciones de gobierno durante el periodo electoral puede tener un carácter partidista, debería actuar con la misma exigencia ante todas las instituciones, independientemente de quién las gobierne".

"No se puede denunciar una práctica cuando la lleva a cabo la izquierda y mirar hacia otro lado cuando es la derecha quien la hace", han señalado desde el PSOE.

En este sentido, el partido ha puesto como ejemplos recientes el vídeo de promoción de los bonos de consumo y las publicaciones sobre las mejoras en el polideportivo de Es Mercadal.

En estos contenidos, representantes públicos del PP, como el presidente del Consell, Adolfo Vilafranca; la consellera Maria Antònia Taltavull, y el regidor Tóbal Pons, explican actuaciones e iniciativas institucionales y las difunden a través de las redes sociales del Consell de Menorca.

Por ello, los socialistas han pedido a Marqués que "sea coherente con los argumentos que ha defendido en su denuncia y que, si considera censurables estas prácticas, las cuestione también cuando las protagonizan instituciones gobernadas por el PP".