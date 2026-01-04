PSOE Menorca alerta de "aumento inminente" del precio de alquileres derivado de finalización y renovación de contratos

MENORCA 4 Ene. (EUROPA PRESS) -

El PSOE Menorca ha alertado del "aumento inminente" del precio de los alquileres derivado de la finalización y renovación de numerosos contratos y ha recordado que "los derechos constitucionales están por encima de los intereses de mercado", en palabras de su vicesecretario general, Héctor Pons.

En nota de prensa, el PSOE Menorca ha expresado su preocupación ante el "aumento inminente" del precio de los alquileres derivado de la finalización y renovación de numerosos contratos. Una situación que será "inasumible" para muchas familias y que, según han denunciado los socialistas, "se habría podido evitar con la aplicación de medidas como la declaración de zonas tensionadas".

El vicesecretario general del PSOE Menorca, Héctor Pons, ha asegurado que "la negativa constante del PP a aplicarlas, hará que ahora todos suframos las consecuencias".

Pons ha reiterado su crítica a que "la finalización de estos contratos puede llevar a una situación muy grave, puesto que muchas familias no podrán asumir estos incrementos de precio, y los ayuntamientos no pueden ofrecerles una alternativa real".

Según Pons, esta situación se basa en el hecho que "muchos alquileres quedan fuera del precio de mercado, un precio condicionado por varias variables, como la capacidad de otros ciudadanos de pagar más que una familia menorquina".

En esta línea, Pons ha señalado directamente la "responsabilidad" del Govern de Marga Prohens: "La no aplicación de la Ley estatal de Vivienda y su constante negativa a declarar zonas tensionadas, tal como viene reclamando el PSOE desde hace tiempo, provocará que pisos que hoy se alquilen por 600 euros pasen a costar 900. Unos incrementos que suponen el 50 por ciento de las rentas actuales y que se vuelven absolutamente inasumibles para muchas familias".

Ante este contexto, el socialista ha pedido al PP que se posicione de manera clara: "Tiene que aclarar si considera que la vivienda es un derecho constitucional o si prefiere poner los intereses propios y de mercado por delante. Puede ser que un piso esté fuera del precio de mercado, pero lo que no se puede tolerar es que, por estar dentro de este precio, acabe quedando fuera del marco constitucional, que es garantizar el derecho a la vivienda a todo el mundo".

"El PSOE tiene claro que los derechos constitucionales y los derechos de las personas están por encima de los intereses y de los precios de mercado", se ha mostrado contundente el socialista. "El PP hace una interpretación totalmente arbitraria de la Constitución, defendiendo solo aquellos artículos que le convienen y que consideran importantes. Esto es una falta de respeto hacia las personas y hacia una de las principales problemáticas que sufre la sociedad hoy en día".

El PSOE ha puesto finalmente como ejemplo la experiencia de Barcelona, donde se ha aplicado la declaración de zonas tensionadas. "Los datos son claros: entre el primer trimestre de 2024 y el primer trimestre de 2025, los precios del alquiler bajaron un 8,9 por ciento y, además, hay un saldo positivo de 1.500 contratos más. Esto demuestra que hay alternativas reales que funcionan, como la aplicación de las zonas tensionadas, pero tiene que haber voluntad política por parte de los que gobiernan", ha concluido Héctor Pons.