El PSOE de Menorca crítica que Vilafranca haya ido a Bruselas a hacer "turismo político"

MENORCA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Menorca ha criticado este jueves que el presidente del Consell Insular, Adolfo Vilafranca, haya viajado a Bruselas para hacer "turismo político con dinero público".

Los socialistas han recordado que el presidente ha hecho este viaje para tratar cuestiones de migración irregular. "Es una temática que no representa una urgencia para Menorca, ya que en seis años solo han llegado dos pateras a nuestra isla. Si esta es la prioridad del Consell, vamos apañados", ha exclamado el secretario general del PSOE de Menorca, Pepe Mercadal, en un comunicado.

Desde el PSOE han recordado que "viajar a Bruselas es fundamental cuando se trata de defender temas clave para el futuro de Menorca, ya que en las instituciones europeas se toman decisiones importantes que afectan a la isla".

En esta línea, han considerado que el presidente del Consell "podría haber aprovechado el viaje para abordar cuestiones más urgentes para Menorca relacionadas con el desarrollo económico de la isla".

En concreto, han apuntado algunos ejemplos de los asuntos que Vilafranca habría podido tratar en Brusela como reunirse con la Dirección General de Competencia para reformar el reglamento de minimis que asfixia a las empresas industriales de Menorca, tener un encuentro con el comisario europeo de Vivienda para trasladar que la crisis de la vivienda es un problema de alcance europeo, y presentar medidas propias de la institución insular para facilitar el acceso a una vivienda digna, así como pedir una regulación del mercado de la vivienda.

Finalmente, han puntualizado que el presidente también se podría haber reunido con el comisario de Pesca, para exponer las quejas de los pescadores menorquines sobre unas cuotas que consideran injustas.

El PSOE de Menorca ha denunciado que "este desplazamiento responde a una instrucción directa de la presidenta del Govern, Marga Prohens, con el único objetivo de trasladar a Menorca el discurso xenófobo y populista del PP balear".

"Vilafranca ha ido a Bruselas a hacerse la foto y seguir el guión de Prohens, no a trabajar por lo que realmente preocupa a los menorquines y menorquinas. Un nuevo ejemplo de cómo Menorca es la sucursal de la presidenta del Govern", ha concluido Mercadal.