PSOE Menorca da pistoletazo de salida al proceso congresual y nombra a Pilar Carbonero coordinadora de la ponencia marco

MENORCA 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

El PSOE Menorca ha dado este sábado el pistoletazo de salida al proceso congresual y ha nombrado a la diputada socialista en el Parlament Pilar Carbonero como coordinadora de la ponencia marco.

En una nota de prensa, el PSOE Menorca ha informado que este sábado ha convocado a los miembros de la Ejecutiva y posteriormente al Comité Insular para dar el pistoletazo de salida al proceso congresual del partido en la Isla y que inició el PSOE en el ámbito federal el pasado mes de noviembre. La diputada del PSIB-PSOE en el Parlament Pilar Carbonero será la coordinadora de la ponencia del Congreso de la Federación Socialista de Menorca, que tendrá lugar antes del mes de julio de 2025. Por su parte, el diputado Pepe Mercadal será el coordinador de la ponencia del PSIB-PSOE.

La secretaria general del PSOE Menorca, Susana Mora, ha explicado que el partido abrirá un proceso abierto de debates en torno a las cuestiones que, a su juicio, más preocupan a la ciudadanía, como la vivienda, el turismo o la problemática del agua, entre otros. La periodicidad de estas reuniones temáticas será semanal o quincenal y servirá para nutrir la ponencia marco, que se aprobará en el Congreso. La primera abordará la situación de los recursos hídricos en la Isla. "Necesitamos construir un proyecto que ilusione con el fin de gobernar las instituciones en 2027. La situación que estamos viviendo solo la puede frenar el PSOE", ha concluido Mora.

La mayoría de las intervenciones del Comité Insular han coincidido en que el PP "no sabe mantener las formas" y, además, "es desleal por naturaleza". Por un lado, han apuntado los socialistas, "Vilafranca no es el presidente del Consell de Menorca, sino un simple gestor", ya que "es una persona que no representa a la sociedad menorquina y la única función que tiene es criticar sistemáticamente la política del Gobierno de España, mientras agacha la cabeza ante Marga Prohens". Por otro, los socialistas han considerado que la situación en el ámbito autonómico es "insostenible" porque "el PP no ha sido capaz de negociar los presupuestos, una situación que repercute en todos los ámbitos de vida de la gente".