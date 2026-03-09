El PSOE Menorca pide al PP que apoye su propuesta en el Paralment para limitar la entrada de vehículos

El secretario general del PSOE Menorca, Pepe Mercadal, y el diputado socialista en el Parlament, Marc Pons. - PSOE

MENORCA 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE Menorca, Pepe Mercadal, ha pedido al PP que vote a favor de la toma en consideración de la proposición de ley del PSIB para limitar la entrada de vehículos en Menorca y aproveche así la oportunidad que los socialistas "vuelven a brindar".

Para Mercadal, desde que gobierna el PP "no se ha avanzado en nada" en una cuestión que cuenta con el 80 por ciento del apoyo de la sociedad menorquina, según ha trasladado el PSOE en una nota de prensa este lunes.

En esta línea, ha explicado que el PSOE, desde la oposición, ofreció el verano pasado un reglamento que el PP rechazó y ahora el Consell Insular de Menorca "admite que no tienen reglamento para limitar la entrada de vehículos este verano de 2026, como había prometido el presidente".

"Volvemos a brindar una nueva oportunidad al PP para acelerar la medida, esta vez en el Parlament balear", ha destacado el socialista, agregando que este martes se votará si se iniciar la tramitación parlamentaria, es decir, comenzar el debate para intentar llegar a un acuerdo político.

En este sentido, ha recordado que los diputados del PP votaron a favor de la ley para Eivissa y Formentera, por lo que "sería muy contradictorio" que votaran en contra de la de Menorca.

Por su parte, el diputado Marc Pons, que será el encargado de defender la ley en el pleno, ha explicado qué aporta esta ley y qué falta para poder regular de manera efectiva la entrada de vehículos.

Entre otros aspectos, la ley prevé establecer una coordinación entre el Consell de Menorca y los ayuntamientos, empoderar al Consell para fijar las obligaciones a las navieras, establecer una estrategia clara para reforzar el transporte público, garantizar la financiación necesaria para aplicar estas medidas e implementar un régimen sancionador.

"Ahora mismo no tenemos nada de esto por culpa de la negativa del PP", ha criticado el socialista, quien ha cuestionado la propuesta del PP de colocar cámaras en los puertos de Menorca.

A su entender, no es una medida efectiva ni cumple con el objetivo de regular la entrada de vehículos y, además, ya se dispone de esta información a través de la Autoridad Portuaria y de Ports IB.

"Lo que es necesario es que el Consell disponga de un reglamento o una ley que le dé cobertura y solidez jurídica para actuar", ha afirmado.