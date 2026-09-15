El PSOE Palma acusa al alcalde de desmantelar el parque de Bellver y convertir la ciudad en "enemiga de la infancia"

Archivo - El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, Francesc Dalmau. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PSOE Palma ha criticado la decisión del alcalde de la ciudad, Jaime Martínez, de "desmantelar" el parque infantil de Bellver, una decisión que, según el partido, "va en contra de la infancia y de las familias".

El portavoz socialista en el Consistorio, Francesc Dalmau, ha considerado este martes en un comunicado que la desaparición de un parque es "indigna" para la capital de Mallorca. "Palma es desde hoy una ciudad enemiga de la infancia", ha indicado antes de defender la necesidad de tener más zonas con sombras en la ciudad.

En este sentido, Dalmau ha afirmado que Martínez "se contradice", ya que, según el socialista, sanciona a los vecinos que se quejan de los ruidos de los restaurantes en La Lonja, mientras elimina elementos de este parque porque el ruido de los niños jugando "molesta".

"Es muy grave que un Ayuntamiento desmantele unas instalaciones infantiles en un sitio idílico como es el parque de Bellver", ha reiterado.

El socialista ha insistido en que el parque de Bellver, que existe desde hace más de 30 años, es un espacio "idílico", con sombras y espacios de juego para familias. "Ojalá Palma tuviera más espacios como éste, dignos y ejemplares, que tanto le molestan al alcalde Martínez, protector de los promotores y enemigo de la infancia", ha concluido.