El PSOE de Palma acusa a Cort de desalojar la acampada sin tener las competencias para ello

Tiendas de campaña en la acampada por la vivienda en la plaza de España de Palma. - EUROPA PRESS

PALMA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PSOE ha acusado al Ayuntamiento de Palma de desalojar a los acampados por la vivienda de la plaza de España sin tener las competencias para ello.

"Estamos ante un desalojo por cuenta propia sin tener las competencias para poder hacerlo, porque la Policía Local no puede hacer de Policía Nacional. Es un precedente que no se puede asumir porque es una vulneración del derecho de reunión", ha afirmado el portavoz de los socialistas en Cort, Xisco Dalmau.

Dalmau ha añadido que se trata de la confirmación de que la ordenanza cívica aprobada por PP y Vox es una ordenanza "persecutoria" y que el alcalde, Jaime Martínez, "es un alcalde autoritario que se impone a golpe de orden policial".

Los socialistas han reclamado respuestas y explicaciones "ante este grave hecho que atenta contra la vulneración de derechos constitucionales".