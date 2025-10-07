PSOE Palma apuesta por la salud mental, el apoyo al comercio de proximidad y la lucha contra la explotación sexual

Reunión de la ejecutiva de la Agrupación Socialista de Palma (ASP) - PSOE PALMA

PALMA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Agrupación Socialista de Palma (ASP) ha aprobado tres propuestas de resolución sobre salud mental, el apoyo al comercio de proximidad y la lucha contra la explotación sexual.

En la reunión de la ASP de este lunes, según ha informado la formación en nota de prensa, el secretario general, Iago Negueruela, ha agradecido las aportaciones de los miembros de la ejecutiva que, a su parecer, permitirán trasladar el foco al debate político.

El PSOE Palma ha destacado que el 10 de octubre se celebra el Día Internacional de la Salud Mental es "un buen momento para reflexionar cómo las ciudades influyen en la calidad de vida de la ciudadanía y cómo se puede contribuir a mejorarla".

Para Negueruela, todas las instituciones tienen que facilitar el desarrollo de una ciudadanía saludable y, especialmente, trabajar para que los jóvenes "puedan crecer y desarrollarse como personas plenas y saludables para asegurar la salud mental de toda la comunidad".

En este sentido, los socialistas han propuesto 13 medidas para mejorar el entorno como garantizar el acceso a la vivienda como un derecho y ofrecer a todo el mundo herramientas de prevención de enfermedades mentales, las conductas suicidas y las adicciones, entre otros.

En relación con el comercio de proximidad, el secretario general ha lamentado que los negocios de toda la vida están desapareciendo y ha defendido la necesidad de ofrecer seguridad, impulsar campañas de apoyo, aumentar las ayudas y dinamizar los comercios en los barrios.

Sobre esta materia, el PSOE Palma ha aprobado 11 medidas para incentivar y apoyar el pequeño comercio, como por ejemplo prohibir nuevas grandes superficies o establecer un régimen especial de licencias urbaníst6icas y fiscalidad local específica para deliminar los supermercados 24 horas, 'souvenirs' y dispensadores automáticos de comida y bebidas, entre otros.