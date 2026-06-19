El PSOE de Palma critica el "abandono" del barrio de Arxiduc y reclama una actuación "urgente" - PSOE

PALMA 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Palma ha criticado el "abandono" del barrio de Arxiduc y la plaza Alexander Fleming y ha pedido al Ayuntamiento que actúe de forma "urgente".

En esta línea, la formación socialista llevará al próximo pleno una iniciativa con seis actuaciones para mejorar el barrio, según han informado en un comunicado.

El regidor Pepe Martínez ha afirmado que el estado de la plaza Alexander Fleming es una muestra de la falta de afecto que tiene este Ayuntamiento hacia los barrios que no están en el centro.

A juicio del socialista, Arxiduc es un barrio "ahora menos amable, menos habitable, cono menos sombras, con menos árboles, con menos fuentes de agua, más sucio y, especialmente, con cero afecto".

"Mientras los turistas pueden escoger entre 40 sabores de helado, los niños del barrio pueden escoger entre las 40 enfermedades que hay en la capa de excrementos que lleva meses recubriendo el caucho donde juegan", ha afirmado Martínez.

Además, "también pueden jugar a 'cocinitas' en los 60 grados que llegan a alcanzar los juegos infantiles y pueden hacer una gincana para encontrar qué fuente en el barrio no ha eliminado el Ayuntamiento", según ha afirmado.

En la iniciativa, los socialistas proponen seis medidas para dignificar la plaza y el barrio. En concreto, piden que se refuerce de manera urgente la limpieza de las pistas deportivas y de los juegos infantiles de la plaza, además de arreglar todas las aceras del entorno.

También reclamarán que se repongan todos los árboles eliminados, que se arreglen las goteras de los locales de la plaza y que se encuentre una solución apropiada a la acumulación de pelotas en la azotea de los locales de la plaza.

Por último, exigirán que se dote de manera urgente de fuentes de agua pública y sombras en la plaza, los juegos infantiles, las pistas deportivas y en el barrio.