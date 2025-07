El PSOE Palma critica la "ineficacia" del plan contra el alquiler turístico ilegal del alcalde Martínez

PALMA 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

El PSOE Palma ha criticado la "ineficacia" del plan contra el alquiler turístico ilegal del alcalde, Jaime Martínez, advirtiendo que "se tardarán 41 años en revisar las 15.000 plazas ilegales".

En una nota de prensa, el PSOE Palma ha denunciado que las medidas anunciadas este jueves por el alcalde para combatir el alquiler turístico ilegal en Palma "son totalmente ineficaces".

Según los socialistas, destinar sólo dos técnicos a revisar las 15.000 plazas ilegales es "muy poco efectivo y nada realista". Así lo ha dicho el portavoz socialista en Cort, Xisco Ducrós, que calcula que "se tardarán 41 años en poder revisar todos los inmuebles afectados".

Los socialistas han calculado que, cada año, y destinando sólo dos técnicos, se podrán visitar unos 360 inmuebles, lo que significa que hasta el 2066 no se logrará revisar los 15.000 inmuebles. "Este absurdo plan es la garantía de que no se va a luchar contra el alquiler turístico ilegal", ha afirmado Ducrós.

Para Ducrós, "hay que tomarse en serio el alquiler turístico ilegal". "El alcalde no puede conformarse con destinar sólo dos técnicos a luchar contra la oferta no reglada, no tendrán capacidad para dar respuesta a las denuncias", ha afirmado.

Esto demuestra que "el alcalde no tiene ningún tipo de intención de abordar esta problemática, como no tiene ninguna intención en que la ciudadanía de Palma pueda acceder a una vivienda digna a un precio asequible. ¿Esto significa que quiere legalizar el alquiler turístico?", se ha cuestionado el portavoz socialista.