PSOE Palma denuncia la "falta de transparencia" ante el inicio de la importación de residuos y exige que se paralice

Archivo - Secretario general de la Agrupación Socialista de Palma, Iago Negueruela - PSIB - Archivo

EIVISSA 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El PSOE Palma ha denunciado públicamente este lunes la "falta de transparencia" ante el inicio de la importación de residuos de Eivissa a Palma y ha exigido que este proceso se paralice.

En un comunicado, el secretario general de la Agrupación Socialista de Palma, Iago Negueruela, ha exigido "contundencia" y que se explique el proceso. "Que se diga cómo va a ser y, desde luego, exigimos al alcalde que lo intente parar", ha declarado.

Según Negueruela, "Vicent Marí, el presidente del Consell d'Eivissa, ha anunciado cuándo llegan los residuos a Palma, pero no se sabe nada de ese operativo".

Así, ha considerado que el alcalde de Palma, Jaime Martínez, está "desaparecido" al respecto. "Presenta operativos casi para cualquier cosa, pero no sabemos si irá a recibir la basura al puerto de Palma o la acompañará durante el recorrido por los principales barrios de Palma o simplemente lo ignorará y no dirá nada", ha dicho el socialista.

Negueruela ha reiterado que su partido se opone "firmemente" a la importación de residuos por cómo puede afectar a los barrios y ha pedido al alcalde que "defienda de una vez a los vecinos de Palma "y menos los intereses de Prohens y del presidente del Consell d'Eivissa".