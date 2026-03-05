El PSOE de Palma exige la apertura de la antigua 'possessió' de Son Ametler tras 500 días cerrada

Miembros de la Agrupación Socialista de Palma, frente a la antigua 'possessió' de Son Ametler. - PSOE DE PALMA

PALMA 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Palma ha exigido la apertura de la antigua 'possessió' de Son Ametler, ubicada en el barrio de El Vivero, después de haya estado cerca de 500 días cerrada tras haber sido reformada.

Los socialistas, en un comunicado, han criticado que el Ayuntamiento recepcionara las obras en octubre de 2024 y desde entonces "no ha previsto nada".

"Los vecinos merecen un alcalde que les escuche, no puede ser que este equipamiento, tan importante para El Vivero, siga con las puertas cerradas y sin intención de ponerlo en marcha", ha dicho el secretario general de la Agrupación Socialista de Palma, Iago Negueruela, quien ha visitado el barrio acompañado por otros cargos del partido.

El PSOE de Palma ha sostenido que la antigua 'possessió' debería estar abierta y ofreciendo actividades para los vecinos, pero su interior "está vacío y acumulando suciedad".

"Demuestra una falta de intención clara por parte del alcalde para ponerlo en funcionamiento. Los vecinos nos han trasladado su malestar, por eso denunciamos la situación. Es una lástima que un 'casal' como este esté listo y con las puertas cerradas", ha incidido Negeruela.