El PSOE Palma exige a Cort la recuperación integral de Can Ribas tras "años de abandono"

Antigua fábrica Can Ribas - PSOE

PALMA 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El PSOE ha exigido al alcalde de Palma, Jaime Martínez, que impulse de forma urgente la recuperación integral de la antigua fábrica de Can Ribas para asegurar su conservación y dar respuesta a las peticiones de los vecinos y entidades del barrio.

Los socialistas llevarán una moción al próximo pleno municipal para reclamar una actuación en esta fábrica, ante lo que consideran un "abandono" por parte del Ayuntamiento, según ha trasladado la formación en una nota de prensa.

El objetivo del PSOE es poner este espacio patrimonial al servicio de La Soledat como equipamiento público, comunitario, cultural, educativo y de proximidad.

Para el regidor socialista Daniel Oliveira, "ya no se puede justificar la inacción del Ayuntamiento" en relación con la recuperación de la antigua fábrica".

"Denunciamos la parálisis del Ayuntamiento en la recuperación de un espacio clave para la memoria industrial, social y obrera la La Soledat", ha afirmado.

En este sentido, Oliveira ha asegurado que el entorno de Can Ribas continúa generando "quejas vecinales constantes" por el abandono, escombros, falta de mantenimiento y ausencia de un calendario de finalización.

Esta situación, a su entender, degrada un patrimonio singular, perjudica la calidad de vida de los vecinos y debilita la confianza de las entidades del barrio en las administraciones públicas.

Igualmente, ha remarcado que el PSOE lleva meses "pidiendo al Ayuntamiento que, como mínimo, limpie y dignifique el entorno de la fábrica" que, ha sostenido, "hoy es un nido de ratas".

"Es un patrimonio que se está degradando por la falta de mantenimiento, de limpieza, de seguridad y, sobre todo, por la ausencia de un calendario claro de actuaciones", ha lamentado el socialista.

La moción pide al Consistorio que reafirme su compromiso con la recuperación, conservación y pueste en valor de todo el complejo de Can Ribas como conjunto industrial de referencia para la memoria histórica, laboral, social y urbana de La Soledat y de Palma.

También reclama al equipo de gobierno que presente un informe sobre el estado actual de la antigua fábrica, además de pedir que se reactiven de forma urgente las obras.

Además, solicita que se limpie, se retiren los escombros, se mejore el cierre y la iluminación, que haya control de accesos y que se dignifique el entorno para dar respuesta a las quejas vecinales.

En esta línea, la iniciativa plantea que el uso de Can Ribas sea público, comunitario, cultura, educativo y de proximidad, orientado prioritariamente a las necesidades del barrio, incorporando espacios para actividades vecinales, memoria industrial, formación, creación, participación ciudadana y programas intergeneracionales.

Finalmente, pide que se promueva un programa municipal de memoria industrial y obrera de La Soledat, con señalización patrimonial, actividades educativas, visitas, archivo oral, materiales divulgativos y colaboración con entidades del barrio para "explicar la historia de la fábrica y su papel en la formación social y urbana de Palma".