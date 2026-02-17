El PSOE Palma exige "implicación" al alcalde en la educación digital de los jóvenes

Archivo - Redes sociales, Internet - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

El PSOE Palma ha exigido este martes "implicación" al alcalde de la ciudad, Jaime Martínez, en la educación digital de los jóvenes y, para ello, llevará una moción al pleno de febrero para avanzar en el desarrollo de la ciudadanía digital, la alfabetización digital y mediática y para combatir la desinformación entre la juventud.

Según han informado los socialistas en un comunicado, quieren que el alcalde y el equipo de gobierno destine más recursos a la educación en entornos digitales, con campañas educativas que refuercen el respeto y la empatía frente a la desinformación y los bulos. Según la concejal Elena Navarro, "es importante educar digitalmente, igual que es importante regular para hacer frente a un problema complejo".

El partido recuerda que, según un estudio del Centro Reina Sofía de FAD Juventud, casi el 20% de las publicaciones en redes sociales contiene algún tipo de desinformación y la inmigración es la temática más afectada. Así, tres de cada cuatro menciones desinformadoras tienen un tono negativo destinado a generar desconfianza o rechazo hacia personas, colectivos e instituciones y los perfiles que aparecen como principales altavoces de la desinformación son los creadores de contenidos.

ALGORITMOS

Navarro ha explicado que la desinformación prospera porque "los algoritmos actuales premian contenidos que generan enfrentamiento, polarización y emociones intensas como la rabia y la indignación". "El diseño actual favorece a los creadores que priorizan la viralidad con mensajes rápidos y sensacionalistas, relegando a quienes contrastan la información y producen contenido de calidad", según ha añadido.

Por todo ello, ha defendido la importancia de la regulación y de la futura Ley Orgánica para la protección de las personas menores de edad en los entornos digitales que, según su opinión, "constituye un avance normativo importante para garantizar un uso seguro y responsable de las nuevas tecnologías por parte de los menores de edad, reconociendo su especial vulnerabilidad en su condición de consumidores".

Según la socialista, es necesario implementar campañas de sensibilización para educar a los más jóvenes en el uso responsable de Internet, enseñarles a manejar las herramientas digitales de forma segura y fomentar su pensamiento crítico.

Por último, también pedirán instar a la Unión Europea a armonizar un mecanismo común de verificación de edad para los distintos países, ya que "la desinformación no solo afecta a la forma de pensar, sino que también lo hace a la de actuar y a la seguridad ciudadana".