El PSOE Palma pide revertir las concesiones de suelo a promotores ante los precios "astronómicos" de los pisos

El regidor del PSOE Palma Pepe Mercadal y el secretario general de la Agrupación Socialista de Palma, Iago Negueruela. - PSOE PALMA

PALMA 15 May. (EUROPA PRESS) -

El PSOE Palma ha exigido al Ayuntamiento que revierta las cesiones de suelo a promotores privados para hacer viviendas tras demostrarse, a su entender, que los precios de los alquileres serán "astronómicos".

Los socialistas llevarán esta reclamación al próximo pleno municipal en una moción, que también solicita al equipo de gobierno que destine el suelo residencial a la construcción de vivienda protegida, según ha informado la formación en una nota de prensa.

En este sentido, el partido ha subrayado que hace un año ya denunció que las cifras de alquiler de las viviendas de precio limitado "no se correspondían con la realidad".

Según han asegurado, no estarán entre los 700 y 1.100 euros, sino que subirán hasta los 1.100 y 1.600 euros o más, si se compara con los precios que la empresa adjudicataria está ofreciendo en Madrid, donde llegan a los 1.800 euros.

Para el regidor del PSOE Pepe Mercadal, "este es el modelo del Partido Popular: precios astronómicos a cargo del consumidor". Así, ha exigido una "disculpa" al alcalde, Jaime Martínez, por decir que la denuncia del PSOE era falsa.

"Se ha descubierto que tenemos razón. La misma empresa en la Comunidad de Madrid, con el mismo modelo, está cobrando hasta 1.800 euros al mes de alquiler. ¿Cómo? Sorteando el precio máximo de precio limitado y cargando al inquilino hasta 200 euros de comunidad al mes, sin piscina ni pista de pádel, por un ascensor y tres plantitas", ha dicho el socialista.

Por otro lado, los socialistas pedirán en el pleno una condena por el uso "fraudulento" de las viviendas a precio limitado por parte del alcalde de Eivissa, Rafa Triguero.

Según Mercadal, el edil, "a pesar de tener tres o cuatro casas, vive en una vivienda de precio limitado". "Le queremos dar la oportunidad al alcalde de Palma de condenar la corrupción en materia de vivienda de la isla de al lado", ha señalado, advirtiendo de que, si no lo hace, "se pondrá al lado de los corruptos y demostrará que está cortado por el mismo patrón que el PP de toda la vida".