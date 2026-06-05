El PSOE de Palma reclama caminos escolares seguros y menos contaminación en el entorno de los centros

La regidora socialista en el Ayuntamiento de Palma Silvana González. - PSOE DE PALMA

PALMA 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Palma ha reclamado la creación de caminos escolares seguros para permitir que los niños puedan acudir a los centros educativos de manera autónoma y reducir la contaminación en estos entornos.

Lo ha hecho a través de mociones presentadas en todas las juntas de distrito de la ciudad para tratar de exigir al Ayuntamiento a abandonar su "inacción" y apostar por los entornos escolares seguros.

Los socialistas, en un comunicado, han defendido la necesidad de establecer caminos escolares seguros que permitan que los niños se desarrollen en un espacio urbano que sea "seguro, saludable y accesible".

"Queremos reivindicar una ciudad pensada también desde la mirada de la infancia y donde los entornos escolares sean seguros, saludables y accesibles. Que los niños puedan ir a la escuela de manera segura y autónoma solo será posible si priorizamos las personas por delante del tráfico", ha expuesto la regidora Silvana González.

La socialista ha señalado que los datos recientes sobre contaminación alrededor de los centros educativos "son preocupantes", lo que a su parecer evidencia la necesidad de no posponer medidas como "la pacificación del tránsito, el refuerzo de la red de transporte público, la mejora de la seguridad viaria y la protección de la salud en la infancia".

Las cinco mociones tratarán de instar al equipo de gobierno municipal a avanzar en el modelo de Ciudad Amiga de la Infancia con la incorporación de la perspectiva infantil o los derechos de la infancia a una movilidad segura, saludable y autónoma en la planificación urbana y del espacio público.

También reclaman acelerar la implementación de las propuestas de mejora de los entornos escolares de la mano de la comunidad educativa de los centros escolares con el objetivo de pacificar los entornos escolares, reducir el tránsito motorizado y la mejora de la seguridad, la accesibilidad y la calidad ambiental de los itinerarios escolares.