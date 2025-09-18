El PSOE Palma reclama valentía al equipo de gobierno para impulsar políticas reales en materia de movilidad sostenible. - PSOE

PALMA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Palma ha reclamado valentía al equipo de gobierno para impulsar políticas reales en materia de movilidad sostenible.

La Agrupación Socialista de Palma, liderada por el secretario general, Iago Negueruela, organizó este miércoles un paseo desde plaza de España hasta la calle Germans Garcia Peñaranda, espacio recuperado peatonal durante el pasado mandato, para reclamar y defender el transporte público, la bicicleta y más espacios para peatones.

Esta reclamación, han explicado, se llevará al próximo pleno y se hace coincidiendo con la Semana Europea de la Movilidad.

El portavoz adjunto, Francesc Dalmau, ha criticado que la ciudad "siga colapsada" y que "no se haya intervenido ni mejorado ni pacificado ningún entorno escolar, y que no haya ningún proyecto ni ninguna mínima iniciativa destinada a mejorar la movilidad ciclista y el transporte público o a incrementar nuevos espacios para peatones".

Dalmau ha defendido la necesidad de una ciudad más accesible y caminable. "Pero ya sabemos que trabajar para combatir la emergencia climática, reducir las desigualdades y apostar por la sostenibilidad no forma parte de la agenda clientelista de PP y Vox", ha señalado.

MOCIÓN AL PLENO DE CORT

Ante este escenario, los socialistas llevarán al próximo pleno una inciativa para instar al equipo de gobierno a defender la movilidad como derecho social, universal y de ciudadanía, que responda a criterios de sostenibilidad, arraigados en la participación ciudadana.

También reclamarán mejoras en las frecuencias del TIB y de Servicios Ferroviarios de Mallorca (SFM), y el incremento de la calidad, los horarios y las líneas de transporte público urbano de la EMT Palma y la creación de la red nocturna de transporte público urbano.

Los socialistas exigirán la retirada del incremento de tarifas de BiciPalma y que se blinde el servicio público de bicicleta exclusivamente a los residentes, además de completar y conectar la red de carriles bici, eliminando de manera prioritaria los tramos inconexos.

También pedirán ampliar las zonas de peatones y naturalizar calles, también en los barrios, "que al igual que en el centro, tienen el mismo derecho a poder disfrutar del espacio público vecinal".