El PSOE de Palma reclamará la dimisión de la gerente de Son Espases ante su "pésima" gestión

La regidora socialista Elena Navarro - PSIB

PALMA 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Palma pedirá que el pleno del Ayuntamiento exija la "dimisión inmediata" o que el Govern cese a la gerente del Hospital Universitario Son Espases, Cristina Granados, como consecuencia de la "pésima" gestión presupuestaria y asistencial, el incremento de las listas de espera, el "deterioro" de las condiciones laborales de las plantillas y el "grave perjuicio" que, aseguran, se ha causado a la ciudadanía de Palma.

Así lo ha explicado este lunes en un comunicado el partido, que ha añadido que reclamará que se incremente "de forma significativa" la financiación destinada a los centros de salud de Palma.

La regidora socialista Elena Navarro ha comentado que "es inaceptable" estar más de seis meses en lista de espera para que te operen. Así, ha criticado que "con el mayor presupuesto" de Son Espases de este año, las listas de espera "han aumentado" y las urgencias "se han colapsado". Asimismo, ha afirmado que se han hecho "menos operaciones" y se han externalizado servicios.

La regidora ha señalado que se trata de un colapso que también afecta a los centros de salud de los barrios, a lo que ha agregado que "la sanidad pública es un derecho, y nunca puede ser un negocio".

"Es necesario reducir las listas de espera, reforzar al personal y garantizar la atención sanitaria pública y de calidad. Privatizar nunca puede ser una solución", ha insistido.

Los socialistas quieren que el pleno muestre su "firme compromiso" con la defensa de la sanidad pública, universal y de calidad, y expresan su "absoluto rechazo" a la progresiva privatización, externalización y desmantelamiento de los servicios sanitarios públicos. La propuesta también insta al IBSalut y a la Conselleria de Salud a aplicar de forma "urgente" un plan de choque en Son Espases.

Por último, el partido reclama que se garantice un tiempo máximo de espera de 48 horas para la obtención de cita con el médico de cabecera o pediatra en cualquier centro de salud de Palma y que se doten los Puntos de Atención Continuada (PAC) del personal médico y de enfermería suficiente "para descongestionar las Urgencias hospitalarias".