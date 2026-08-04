El PSOE pide la comparecencia del director de PortsIB por la querella de los campos de boyas

Archivo - El portavoz adjunto del PSIB en el Parlament, Marc Pons, en rueda de prensa. - PSIB - Archivo

MENORCA 4 Ago. (EUROP PRESS) -

El Grupo Parlamentario Socialista ha registrado una solicitud de comparecencia del director general de PortsIB, Antoni Mercant, ante la Comisión del Parlament para que explique las decisiones adoptadas en relación con la gestión de los campos de boyas ecológicas de Fornells y de la Illa d'en Colom, después de que la Fiscalía haya presentado una querella contra varios responsables del ente público.

El diputado socialista Marc Pons ha subrayado que "los hechos conocidos revisten la suficiente gravedad como para que el Parlament pueda ejercer su función de control y conocer de primera mano qué decisiones se adoptaron, con qué respaldo jurídico se tomaron y qué mecanismos de control se aplicaron durante la tramitación de este expediente".

Pons ha recordado que la responsabilidad política última corresponde al conseller del Mar y del Ciclo del Agua y presidente de PortsIB, Juan Manuel Lafuente, mientras que el director general es el máximo responsable de la gestión ordinaria del ente público y una de las personas incluidas en la querella presentada por la Fiscalía.

"Esta comparecencia no responde únicamente a la querella presentada por los campos de boyas, sino a una forma de gestionar PortsIB que, durante esta legislatura, ha ido acumulando expedientes controvertidos sin que el Govern haya ofrecido explicaciones convincentes", ha dicho.

En este sentido, Marc Pons ha señalado que el archivo del concurso para la gestión del puerto de Cala en Bosc, una vez abierto el plazo de presentación de ofertas, continúa sin una explicación pública suficiente.

"Se trata de una decisión que ha generado una gran incertidumbre entre los usuarios, ha dejado el puerto en una situación de provisionalidad y ha provocado un evidente vacío de responsabilidades políticas y administrativas", ha apuntado.

El diputado también ha recordado la decisión del Govern de prorrogar, mediante una ley, las concesiones de varios puertos de gestión privada, entre ellos la concesión del puerto de Addaia. Una medida que, según denuncia, supondrá importantes beneficios económicos para los concesionarios en perjuicio de los intereses de PortsIB.

El socialista ha remarcado que a estos casos se suma la situación del varadero del puerto de Ciutadella, donde continúan existiendo dudas sobre el cumplimiento de los pliegos de condiciones de la concesión, la ejecución de las inversiones comprometidas, los usos autorizados dentro de la concesión y el seguimiento que PortsIB ha realizado del contrato, incluso después de la situación concursal de la empresa concesionaria.

"La querella presentada por la Fiscalía en relación con los campos de boyas de Fornells y de la Illa d'en Colom añade un nuevo episodio a esta sucesión de controversias", ha indicado. El diputado socialista ha afirmado que "lo que pone en cuestión la confianza en PortsIB no es un único expediente, sino la acumulación de decisiones controvertidas sin las explicaciones públicas que una administración debe ofrecer".

"Los expedientes son diferentes, pero todos apuntan a una misma debilidad. PortsIB acumula incidencias en la preparación de los concursos, en la contratación pública, en las decisiones adoptadas durante su tramitación y también en el seguimiento posterior de las concesiones. Cuando las dudas se repiten a lo largo de todo el ciclo administrativo, el problema deja de ser un expediente concreto y pasa a afectar al modelo de gestión de PortsIB", ha espetado Marc Pons.