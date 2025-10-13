El PSOE pide que el conseller insular de Turismo dé cuentas de su gestión en un pleno extraordinario

PALMA 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Socialista del Consell de Mallorca ha registrado una solicitud formal para la convocatoria de un pleno extraordinario antes del 30 de octubre para que el conseller insular de Turismo, José Marcial Rodríguez, dé cuentas sobre la gestión de su departamento.

En un comunicado, los socialistas han reclamado a Rodríguez explicaciones concretas sobre el incremento de plazas turísticas que ha iniciado el departamento, "mientras el debate sobre masificación turística impone la necesidad de ordenar políticas de desescalada".

La portavoz de los socialistas en la institución insular, Catalina Cladera, ha subrayado que el modelo territorial de Mallorca reclama decrecimiento. "Mientras dicen una cosa, Galmés y Rodríguez hacen la contraria, justificando un incremento de plazas sin hacer un estudio de carga ni modificar el PIAT. No hay evidencias técnicas que avalen estas decisiones", ha señalado.

El Grupo Socialista ha criticado la falta de claridad en la gestión, también en el proceso de adjudicación de plazas que se ha tenido que suspender hasta en tres ocasiones, "manifestando el caos que reina en el departamento". También han insistido en que "no es el momento de sacar 1.500 nuevas plazas turísticas al mercado", llamando la atención, igualmente, sobre el hecho de que "existe confusión sobre qué plazas se están creando, cómo se adjudican y si hay conflictos de intereses que hay que aclarar".

Los socialistas, por otra parte, ha pedido "resultados verificables" en la lucha contra la oferta turística ilegal y una explicación detallada de las medidas de acceso y control puestas en marcha.

"No basta con planes, convenios y fotos que no son más que una venta de humo de Marcial. Hacen falta resultados y transparencia sobre los planes de lucha contra la oferta ilegal, los resultados y los establecimientos cerrados", ha insistido Cladera.