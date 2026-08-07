PSOE reclama al Consell d'Eivissa la retirada de la publicidad de discotecas en los autobuses del transporte público

EIVISSA 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El PSOE en el Consell d'Eivissa ha reclamado al presidente insular Vicent Marí la retirada de la publicidad de las discotecas en los autobuses del transporte público insular.

En un comunicado, los socialistas han explicado que hay vehículos convertidos en "grandes vallas publicitarias" que pasean por todas las carreteras con grandes anuncios de discotecas.

El PSOE ha considerado que Vicent Marí "vuelve a quedar en evidencia" por no aplicar en la institución los principios que proclama en sus discursos institucionales ni las mismas exigencias que dirige a otras administraciones.

"Marí pide a Aena que retire la publicidad de discotecas porque considera que no representan la imagen que Eivissa debe proyectar. Mientras hace estos discursos, los autobuses públicos que dependen del Consell circulan con este tipo de publicidad", ha criticado la formación.

Así, el PSOE ha denunciado la "hipocresía política" del mandatario del PP. Por ello, ha reclamado al Consell que revise los criterios que regulan la explotación publicitaria vinculada al servicio de transporte público y adopte medidas para retirar la publicidad de las discotecas de los autobuses.