El PSOE reclama un plan de choque al Consell de Menorca para hacer frente al impacto económico del conflicto en Irán

Archivo - El secretario general del PSOE Menorca, Pepe Mercadal, durante una rueda de prensa. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

El PSOE Menorca ha reclamado al equipo de gobierno del Consell Insular un plan de choque para hacer frente a las consecuencias económicas del conflicto en Oriente Medio.

Los socialistas han criticado, en una nota de prensa, que la institución insular no haya anunciado "ni la intención" de elaborar un plan en esta dirección.

El secretario general del partido en Menorca, Pepe Mercadal, ha subrayado que el equipo de gobierno socialista tuvo preparado un plan de choque "justo después" de la invasión rusa en Ucrania y que, por tanto, la institución estuvo "a la altura".

En concreto, ha recordado, se aumentaron las ayudas existentes para las entidades agrarias, se reforzaron los vales de consumo para ayudar al sector comercial y se destinaron más recursos a los servicios sociales de los ayuntamientos.

Además, el Consell aumentó las frecuencias de varias líneas de autobús para ofrecer más alternativas al transporte privado. Igualmente, ha subrayado el aumento de los fondos de contingencia del Consell tanto en la pandemia como en la guerra de Ucrania.

"Desde el PSOE Menorca hemos esperado un mes a hacer la petición al Consell, pero la única respuesta que hemos visto por parte del gobierno de Adolfo Vilafranca es que redactarán una moción para el próximo pleno pidiendo medidas al Gobierno de España", ha criticado Mercadal.

En este sentido, ha denunciado públicamente que "no puede ser" que la institución insular "lo único que haya pensado es redactar una moción que solo servirá para provocar un debate en el pleno y enviar una nota de prensa".

"Esto no sirve para nada ni a los transportistas de Menorca, ni pescadores, payeses o comerciantes", ha lamentado, para después cargar contra Vilafranca que, a su entender, "no parece ser consciente de las posibilidades y responsabilidades que tiene ante esta crisis".

Por ello, los socialistas han solicitado un plan de choque propio del Consell. "No tendría que ser necesario reclamarlo, Vilafranca tendría que ser consciente de su responsabilidad y de las medidas que puede tomar él mismo, en lugar de limitarse a reclamar cosas a Madrid", ha concluido Mercadal.