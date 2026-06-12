PSOE reclama el registro de llamadas a la Policía de Sant Antoni para "desmontar los engaños" del Ayuntamiento

EIVISSA 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Sant Antoni de Portmany ha reclamado formalmente el registro de llamadas recibidas por la Policía Local para "desmontar los engaños" del Ayuntamiento en relación a la actuación contra la fiesta ilegal.

En un comunicado, los socialistas han detallado que piden conocer las llamadas recibidas entre las 20.00 horas del 9 de junio y hasta el día 10, ya que, según han recordado, el Ayuntamiento asegura que actuó, tan pronto avisaron los vecinos, para detener la macrofiesta a la que asistieron 1.000 personas.

Según la formación, la fiesta estuvo celebrándose "con total impunidad" durante toda la noche y madrugada y no fue hasta el miércoles a mediodía cuando se envió a la Policía. Además, vecinos de la zona han afirmado que hasta las 15.00 horas se podía escuchar música.

Los socialistas han afirmado que la responsable de Policía Local, Neus Mateu, "ha estado engañando" sobre el dispositivo organizado para paralizar la fiesta.

También han lamentado la negativa del PP a adoptar medidas contundentes para acabar con la proliferación de fiestas ilegales, y han recordado que en el Parlament el PP votó en contra de las medidas del PSOE para prohibir fiestas en playas y en otros espacios naturales y para sancionar a los propietarios de viviendas que funcionan como discotecas abiertas.

QUEJAS EN SANTA EULÀRIA

También el PSOE de Santa Eulària ha asegurado haber recibido quejas de vecinos advirtiendo sobre una creciente proliferación de fiestas ilegales y otras actividades que provocan ruidos y molestias.

Por ello, en un comunicado, la formación ha lamentado la "falta de control y pasividad" de las administraciones.

Según han insistido, se están recibiendo denuncias por problemas de convivencia en Jesús o Cap Martinet, una situación que "se agrava año tras año".