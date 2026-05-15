PSOE Sant Antoni denuncia que el Ayuntamiento destina casi 18.000 euros más a reparar la obra de Okuda

Archivo - El artista Okuda San Miguel realiza su intervención artística en la calle Santa Agnès, a 3 de abril de 2025, en Sant Antoni de Portmany, Ibiza - Germán Lama - Europa Press - Archivo

EIVISSA 15 May. (EUROPA PRESS) -

El Grupo municipal Socialista en Sant Antoni ha denunciado la aprobación de un nuevo gasto de 17.980,60 euros por parte del Ayuntamiento destinado al "arreglo de las paredes" y la colocación de placas en el mural de la plaza del Kaos, obra del artista Okuda San Miguel.

Según ha afirmado el PSOE en un comunicado, este nuevo contrato menor "representa un capítulo más en la nefasta gestión de los recursos públicos por parte del actual equipo de gobierno, que continúa inyectando dinero en un proyecto que ya en su momento supuso un gasto astronómico y controvertido para las arcas municipales".

El Grupo Socialista ha recordado que el coste inicial de la intervención de Okuda fue duramente criticado "y no se entiende cómo, después de la barbaridad que ya se pagó por el mural, 371.000 euros, los vecinos tengan que volver a pagar casi 18.000 euros adicionales por un mantenimiento que debería haber estado previsto y garantizado desde el principio, lo que supone un despilfarro sin fin".

Los socialistas han lamentado que mientras el municipio sufre carencias en servicios básicos y en el mantenimiento de los barrios periféricos, el gobierno local prioriza gastos estéticos en proyectos ya ejecutados. Además, los socialistas se han cuestionado si la ejecución original fue deficiente o si el mantenimiento no se está realizando correctamente, lo que obliga a adjudicar contratos de "arreglo" a dedo, bajo la modalidad de contrato menor.

Según el PSOE, esta obra "se está convirtiendo en un pozo sin fondo de dinero público sin que el gobierno dé ninguna explicación satisfactoria".

Además, ha criticado que el Ayuntamiento tiene en marcha una encuesta para dar nombre a la zona popularmente conocida como West End, precisamente por las connotaciones negativas de este topónimo, pero "el gobierno ha tenido la ocurrencia de bautizar esta plaza como plaza del Kaos. Es difícil encontrar una decisión que resuma mejor la incoherencia y la falta de criterio de quienes gobiernan Sant Antoni".

El Grupo Municipal Socialista exigirá en el próximo pleno explicaciones detalladas sobre el estado de conservación del muro, el desglose de los nuevos trabajos y un informe completo de cuánto dinero público se ha destinado en total a esta ubicación.