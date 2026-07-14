El PSOE de Sant Antoni exige la cancelación de la fiesta prevista en la playa el día del eclipse

Archivo - Playa de s'Arenal en Sant Antoni - AYUNTAMIENTO DE SANT ANTONI - Archivo

EIVISSA 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal del PSOE de Sant Antoni de Portmany ha exigido al alcalde, Marcos Serra, la cancelación inmediata del evento musical 'Eclipse: A Lifetime Experience' programado para el 12 de agosto en la playa de s'Arenal.

El PSOE, en un comunicado, ha denunciado que la organización comercializa las entradas a 40 euros, "lo que evidencia que se trata de un evento de carácter privado que se pretende celebrar en un espacio público tan sensible com la playa de Sant Antoni".

Por este motivo, el grupo considera todavía más injustificada la autorización municipal y ha criticado que el alcalde Marcos Serra "está empeñado en convertir Sant Antoni en un parque de atracciones temático de fiesta y descontrol".

"Es un alcalde que sólo mira por los turistas que buscan fiesta y por los intereses económicos de determinados empresarios", han reprochado, a la vez que han tachado de "despropósito" la autorización de la fiesta en pleno espacio público.

Los socialistas también han advertido de que estas fiestas sobre la arena generan una gran cantidad de residuos y plásticos y provocan una degradación del espacio litoral.

Según la formación, el evento comportará molestias acústicas y saturación afectando a los vecinos y quedando en segundo lugar el derecho al descanso y la calidad de vida.

El PSOE ha insistido en criticar "la sobreoferta de ocio nocturno y macrofiestas que saturan el municipio y perpetúan un modelo turístico agotado".