PSOE Sant Antoni lamenta la muerte de Joan Ramón Prats, concejal socialista en la primera legislatura democrática

EIVISSA 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Agrupación Socialista de Sant Antoni ha expresado su pésame por la muerte de Joan Ramón Prats, quien fue concejal en la primera legislatura democrática y candidato a la alcaldía de Sant Antoni hasta en dos ocasiones.

Además, según han recordado en un comunicado, fue secretario general de la Agrupación Socialista, entre otros cargos.

El PSOE ha destacado el compromiso de Prats con los ideales socialistas, especialmente durante la Transición y los primeros años de la democracia. "En aquellos momentos, defender las ideas de izquierda y socialistas en nuestro municipio era remar a contracorriente y afrontar una lucha diaria", ha afirmado el PSOE.

La formación ha señalado que Prats será uno de sus referentes puesto que su compromiso, trayectoria y ejemplo seguirán formando parte de la memoria colectiva de la agrupación.