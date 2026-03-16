El PSOE señala que altos cargos de Cort disponen de 156 plazas que podrían ofrecer a personas de la antigua prisión

Comienzo del proceso de desalojo de la antigua prisión de Palma, a 25 de febrero de 2026, en Palma - Isaac Buj - Europa Press

PALMA 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Palma ha localizado 156 plazas entre las propiedades de los altos cargos del PP y Vox en el Ayuntamiento de Palma que considera que podrían destinarse a las personas que vivían en la antigua prisión de la capital balear.

Según han detallado los socialistas, los altos cargos del PP y de Vox en el Consistorio cuentan con 42 viviendas y un hotel de 30 plazas, que suman unas 156 plazas, y que podrían ponerse a disposición de estas personas que han sido desalojadas.

Se trata de inmuebles que poseen el alcalde y los concejales -36 viviendas-, así como altos cargos y sus socios de Vox -seis inmuebles más-, "y que en ningún caso son primeras residencias, sino segundas, terceras y hasta séptimas, según consta en las declaraciones de patrimonio que hicieron públicas al inicio del mandato".

El concejal socialista Pepe Martínez ha informado que han enviado esta propuesta al correo que Cort habilitó para facilitar viviendas y ha lamentado que el alcalde de Palma, Jaime Martínez, decidiera el desalojo de 206 personas "sin buscar alternativas, sin encontrar un lugar donde pudieran vivir, ni poner recursos a su disposición".

Según el PSOE, trasladaron "su responsabilidad" a "la sociedad civil, pidiéndoles que fueran ellos quienes encontraran las casas" y "en ningún momento se lo solicitaron al IMAS, del Consell, la institución competente, ni al Govern", si bien, añade, "sí que lo hicieron llegar al ejército, al obispado, a la iglesia, al tercer sector, a entidades sociales e incluso a partidos políticos, para ver qué viviendas podían poner a disposición de estas personas.

Según el socialista, "esto no debería ir de caridad, sino de derechos" y las personas desalojadas "merecen un techo y un futuro". "El equipo de gobierno no puede desentenderse de un inmueble ni de unos ciudadanos que son su responsabilidad. Si quieren plantearlo como caridad, que empiecen dando ejemplo y que el alcalde ponga a disposición su segunda o tercera residencia, su inmobiliaria o lo que haga falta del equipo de gobierno para dar una solución verdadera a todas estas personas", ha remarcado.