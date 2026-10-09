El PSOE de Valldemossa denuncia la "falta de control" del Ayuntamiento sobre las obras en la plaza de la Cartoixa - PSOE VALLDEMOSSA

PALMA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Agrupación Socialista de Valldemossa ha denunciado lo que considera la "falta de control" del Ayuntamiento sobre las obras que se están ejecutando en la plaza de la Cartoixa.

En un comunicado, los socialistas han asegurado que los trabajos en un inmueble de la zona han afectado directamente al Claustre de les Murteres, con la apertura y posterior ampliación de dos nuevos accesos y la instalación de dos puertas.

El PSOE ha recordado que se trata de un espacio de un gran valor histórico y patrimonial y que corresponde a antiguas capillas del monasterio y conserva elementos arquitectónicos originales del siglo XVIII, mientras que el conjunto de la Cartoixa está protegida como Bien de Interés Cultural.

"Cualquier intervención que pueda afectar a estos elementos requiere, por lo tanto, todas las garantías de protección patrimonial", han sostenido.

El secretario general del PSIB-PSOE de Valldemossa, Jaume X. Roselló, considera "especialmente grave" que estas actuaciones se hayan podido producir sin que el Ayuntamiento haya sido capaz de garantizar un control efectivo sobre las obras.

"Hablamos de la Cartoixa, de uno de los elementos más importantes de nuestro patrimonio y de nuestra historia. El Ayuntamiento tendría que ser el primer interesado en saber exactamente qué se hace y asegurar que cualquier intervención cumple escrupulosamente todas las exigencias de protección", ha afirmado.

Los socialistas han recordado que los problemas vienen de agosto de 2024, cuando aparecieron dos grandes aperturas nuevas en el Claustre de les Murteres.

En aquel momento, ante las quejas de los vecinos y copropietarios, el Ayuntamiento comunicó que no había otorgado licencia municipal para aquellas obras. Las actuaciones se pararon, pero dos años después se han retomado y durante los últimos meses las aperturas han sido modificadas y ampliadas hasta la instalación de dos nuevas puertas de madera.

Para Roselló, esta cronología obliga al gobierno municipal a dar explicaciones. "Si el Ayuntamiento sabía desde 2024 que se habían hecho actuaciones sin licencia, queremos saber qué ha hecho durante estos dos años, qué seguimiento ha hecho de estas obras y en qué condiciones se han podido retomar. También queremos saber qué actuaciones están autorizadas actualmente y quiénes están garantizando que una intervención de estas características no afecte a un patrimonio que está especialmente protegido", ha apuntado.

El PSOE de Valldemossa ha reclamado que el gobierno municipal haga pública toda la información relativa a las autorizaciones municipales de las obras, explique qué actuaciones están amparadas por la licencia actual y acredite que las intervenciones que afecten al claustro cuenten con las autorizaciones patrimoniales y la supervisión técnica y arqueológica que corresponda.

"Los valldemossins no tendríamos que descubrir que se está actuando sobre la Cartoixa cuando las paredes ya están abiertas o las puertas ya están puestas", ha señalado Rosselló.