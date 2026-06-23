¿Puedo ver el eclipse solar total desde mi casa? El Govern lanza una aplicación para evitar desplazamientos innecesarios

PALMA, 23 (EUROPA PRESS)

El Govern ha lanzado una aplicación, 'Horitzó Eclipse 2026', con la que pretende facilitar que la sociedad planifique de manera segura el lugar desde donde observará del eclipse solar total del próximo 12 de agosto y evite desplazamientos innecesarios.

La iniciativa la han presentado este martes el director general de Emergencias e Interior del Govern, Pablo Gárriz, y el divulgador astronómico de AstroMallorca, Tomeu Mas.

Esta plataforma digital, que ha sido desarrollada por la entidad astronómica y cuya descarga será gratuita, estará disponible para teléfonos móviles, tabletas y ordenadores.

Pensada tanto para residentes como para visitantes, ha incidido Gárriz, la aplicación no busca orientar acerca de dónde ver el eclipse sino aportar información para que la decisión se adopte con responsabilidad.

Si el fenómeno astronómico puede ser observador desde el propio domicilio o un lugar cercano, un dato que se podrá consultar en la herramienta, "siempre será la mejor opción y la preferible a realizar largos desplazamientos", ha apuntado.

De este modo, ha señalado el director general, se podrían llegar a evitar "concentraciones innecesarias de personas en puntos que no son los más adecuados".

"El objetivo es ofrecer información útil y rigurosa para tomar decisiones con antelación y evitar desplazamientos innecesarios (...). La información rigurosa es la responsabilidad que tenemos en primera instancia", ha subrayado.

Mas, miembro de la entidad que ha desarrollado la aplicación, ha explicado que aunque inicialmente se elaboró con fines científicos, ha derivado en una herramienta de información ciudadana que permitirá la planificación.

"No es la herramienta definitiva, es un primer paso que sirve bastante para, a partir de ahí, hacer una planificación", ha subrayado el representante de AstroMallorca.

La intención última de la iniciativa, ha incidido, es tratar de dar respuesta a "una de las preguntas que más se hace la gente: ¿desde dónde puede verse el eclipse?". "Yo soy de la idea de que el mejor lugar, si puedes y tienes oportunidad, es vivirlo desde tu casa", ha respondido.

EL FUNCIONAMIENTO DE LA APP

'Horitzó Eclipse 2026', disponible en catalán, castellano, inglés y alemán, permite a los usuarios seleccionar la ubicación mediante la geolocalización del dispositivo, introduciendo las coordenadas manualmente o eligiendo directamente un punto sobre el mapa.

A partir de dicha información, la aplicación calcula los principales momentos del eclipse, incluidos los distintos contactos y el momento del máximo, y determina si este será visible desde el lugar seleccionado.

Incorpora también una brújula que permite comprobar sobre el terreno la dirección exacta en la que se producirá el eclipse y verificar la presencia de obstáculos cercanos. También una función de simulación que, durante los días previos al evento, permitirá observar por dónde se pondrá el sol desde el lugar elegido y validar si este es adecuado para la observación.