El puente del 1 de Mayo en Baleares estará marcado por una vaguada que dejará cielos nubosos sin descartar alguna lluvia

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PALMA 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha pronosticado para el puente del 1 de Mayo en Baleares la llegada de una vaguada de aire frío, lo que provocará cielos cubiertos de nubes y con alguna posibilidad de precipitacines ocasionales.

Así lo ha confirmado la delegada de la Aemet en Baleares, María José Guerrero, que en declaraciones a Europa Press ha resaltado que este fin de semana largo vendrá determinado por la influencia de esta masa de aire africano, que también traerá polvo en suspensión.

De este modo, estas lluvias débiles irían acompañadas de barro y podrían caer de manera generalizada en todo el archipiélago a lo largo de todo el fin de semana, aunque habrá mayor probabilidad de que hagan aparición el domingo, día en el que también podría haber alguna tormenta.

Las temperaturas rondarán los 20 y 25ºC en las máximas y las mínimas los 10 y 15ºC, cuando lo normal para la época del año son 21 y 11ºC, respectivamente.

Por su parte, el viento este viernes soplará de componente con una intensidad entre floja y moderada, el sábado se intensificará a lo largo del día y el domingo comenzará del este pero con la llegada de la posible borrasca en superficie pasará a soplar de manera variable.

Guerrero ha apuntado que este viernes habrá mar de fondo, con olas que podrían superar el metro de altura, el sábado pasará a ser marejadilla con alturas de entre medio metro y un metro, mientras que el domingo en el sur de las islas y Menorca las olas podrían crecer hasta el metro y 1,5 metros.