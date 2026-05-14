El puente de Sa Colàrsega supera las pruebas de carga y reabre al tráfico - CAIB

MENORCA 14 May. (EUROPA PRESS) -

El puente de Sa Colàrsega, ubicado en el puerto interior de Ciutadella, ha superado satisfactoriamente las pruebas de carga realizadas en el marco de las obras de rehabilitación y ha reabierto de forma definitiva al tráfico rodado.

La prueba de carga, llevada a cabo este jueves, ha permitido verificar el correcto comportamiento estructural de la nueva estructura integrada en el interior del puente histórico, confirmando que cumple con todos los estándares de seguridad exigidos para su puesta en funcionamiento completa.

Según ha informado la Conselleria del Mar y del Ciclo del Agua en un comunicado, con esta actuación culmina la fase final de un proyecto que compatibiliza la conservación del valor patrimonial del puente de Sa Colàrsega con la mejora de su seguridad y funcionalidad.

La rehabilitación ha incluido la instalación de un nuevo armazón estructural y la colocación del tablero, actuaciones que garantizan la estabilidad y durabilidad de la infraestructura.

La reapertura al tráfico rodado supone la recuperación plena de la conectividad en este punto estratégico del puerto interior de Ciutadella, después de que días atrás ya se habilitara el paso peatonal y quedara operativa la rampa portuaria.