Queda en libertad la pareja de la mujer hallada sin vida en Formentera

Archivo - Un agente de la Guardia Civil (archivo) - GUARDIA CIVIL - Archivo

PALMA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Juzgado de Instrucción número 1 de Ibiza ha decretado la puesta en libertad de la pareja de la mujer hallada sin vida el pasado domingo en Es Pujols (Formentera) después de que la autopsia revelara que no existen indicios de violencia.

El hombre, ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB), ha pasado a disposición judicial la mañana de este martes, dos días después de haber sido arrestado por la Guardia Civil en el marco de la investigación abierta para esclarecer el caso.

Las diligencias practicadas hasta ahora, ha determinado el Juzgado, han determinado que no hay indicios de que se trate de una muerte violenta.

En ese sentido, ha indicado el Instituto Armado este martes, apunta el resultado de la autopsia practicada al cadáver de la mujer, de nacionalidad italiana y 45 años.

De este modo, los investigadores de la Policía Judicial han descartado que se trate de un caso de violencia machista, tal y como había barajado la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género.

Las causas concretas de la muerte, no obstante, todavía no están claras y deberán determinarse mediante la práctica de otros análisis que ya han sido solicitados.