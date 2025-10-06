Archivo - Un agente de la Guardia Civil, de espalda. - GUARDIA CIVIL - Archivo

FORMENTERA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a la pareja de la mujer de 45 años y nacionalidad italiana muerta este domingo en Es Pujols (Formentera) en un posible asesinato machista.

Los investigadores de la Policía Judicial, desplazados desde Mallorca, continúan indagando para determinar cómo se produjo la muerte de la mujer.

Según ha informado la Guardia Civil, por ahora no se descarta ninguna hipótesis y los agentes están a la espera de que el forense remita los resultados de la autopsia.

La Delegación del Gobierno contra Violencia de Género está recabando datos del asesinato de una mujer de 45 años en Formentera al tratarse de un posible caso de violencia machista.

De confirmarse, se trataría del segundo asesinato machista en lo que va de año en Baleares. El primero ocurrió el pasado mes de marzo en Puigpunyent, donde un hombre de 82 años mató a su mujer de 79 de un disparo.

Las víctimas de violencia machista pueden contactar con el 016 y 900178989, teléfonos gratuitos que no dejan rastro en las facturas. También con el 112 y con el 971 17 89 89, el servicio de atención 24 horas del IbDona.