La autopsia revela que la mujer hallada sin vida en Formentera no murió por causas violentas

Archivo - Un agente de la Guardia Civil, de espalda. - GUARDIA CIVIL - Archivo

La Guardia Civil descarta que se trate de un caso de violencia machista y el detenido pasará pronto a disposición judicial

PALMA, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La autopsia ha revelado que la mujer hallada sin vida la mañana del pasado domingo en Es Pujols (Formentera) no murió por causas violentas.

La Guardia Civil, de este modo, ha descartado que pueda tratarse de un caso de violencia machista, tal y como barajó la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género.

Las pruebas llevadas a cabo por los médicos forenses han determinado que la mujer, de 45 años y nacionalidad italiana, no murió como consecuencia de un hecho violento.

Las causas concretas de la muerte, no obstante, todavía no están claras y deberán determinarse mediante la práctica de otros análisis que ya han sido solicitados, ha informado la Guardia Civil.

Está previsto que la pareja de la fallecida, quien fue detenido el mismo domingo en el marco de la investigación abierta para esclarecer los hechos, pase a disposición de la autoridad judicial en las próximas horas.