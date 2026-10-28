¿Quién se presenta a las elecciones del 29N en Baleares? Muchas caras conocidas y varios partidos minoritarios

Los candidatos al Congreso Francina Armengol (PSIB), José Vicente Marí Bosó (PP), Carme Gomila (Ara Més-Front Ampli) y Maribel Cerezo (Vox). - EUROPA PRESS

PALMA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este miércoles las candidaturas a las elecciones al Congreso de los Diputados y al Senado del próximo 29 de noviembre en Baleares, entre las que hay muchas caras conocidas y varios partidos minoritarios.

La Junta Electoral de Baleares, que la medianoche del lunes cerró el plazo para registrar las listas, ha aceptado ocho candidaturas al Congreso y otras tantas al Senado. Dentro de unos días se deberán proclamar definitivamente, por lo que de momento son provisionales.

Estos son los nombres de los candidatos de los diferentes partidos, desde los más mayoritarios hasta los que menos posibilidades tienen de obtener representación:

EN EL CONGRESO, UNA COALICIÓN Y VARIOS MINORITARIOS

Los principales partidos de Baleares ya habían presentado a sus candidatos y no ha habido sorpresas, una vez registrados ante la Junta Electoral, entre quienes se disputarán los ocho escaños que reparte el archipiélago.

José Vicente Marí Bosó, presidente del PP de Eivissa y portavoz adjunto en el Congreso esta legislatura, volverá encabezará la lista de los 'populares'. Le acompañarán, en los puestos de salida, la vicepresidenta primera del Consell de Mallorca, Antònia Roca, y el diputado Joan Mesquida.

El PP también ha alineado a la alcaldesa de Campos, Xisca Porquer; al diputado en el Parlament Jacobo Varela de Limia; la vicepresidenta del Consell de Formentera, Verónica Castelló; el jefe de gabinete de la Conselleria de Educación y Universidades, Santiago Mascaró; y la presidenta de NNGG en Mallorca, Mireia Martínez.

El PSIB-PSOE también repetirá cabeza de lista, la actual presidenta del Congreso, Francina Armengol. De 'número dos' se estrenará el diputado en el Parlament Marc Pons y de 'número tres' repetirá Milena Herrera.

La lista la completarán Eduard Soriano, exdirector de Ordenación del Territorio del Consell de Mallorca; Sara Alcaraz, maestra de la pública en Formentera; Enrique Mas, regidor del Ayuntamiento de Maó; Azahara Peña, educadora social; y Xavier Colom, responsable de eventos de una empresa del sector de los viajes.

La científica Maribel Cerezo liderará la candidatura de Vox, a quien acompañarán el doctor Antonio Salvà y la jurista Melina Merki. La lista la completarán Héctor Delgado, María Vidal, Pedro Marqués, Francisca Blasco y David Gil, nombres que todavía no habían trascendido.

Más compleja de conformar ha sido la lista de la coalición Ara Més-Front Ampli, que ha requerido del consenso de siete partidos (MÉS per Mallorca, Més per Menorca, Ara Eivissa, Esquerra Unida, Sumar, Progreso en Verde y Recortes Cero) y de una negociación 'in extremis' con Podemos para hacerles hueco.

Carmen Gomila, la coordinadora de la federación Ara Més, liderará la candidatura. Estará acompañada por Sergio Cerezo, de Sumar, y Lucía Muñoz, de Podemos, que irá en calidad de independiente. La lista la completan Mateu Berenguer, Vicenta Mengual, Óscar Evaristo Rodríguez, Núria García e Isidor Marí.

También harán campaña varios partidos minoritarios y que, al menos hasta ahora, no han hecho mucho ruido mediático en esta precampaña del 29N en Baleares.

La candidatura del Frente Obrero la encabezará Selva Lucía Belmaña; la de Pacma, María Remedios García; la del Partido Comunista de los Trabajadores de España (PCTE), Joan Luna; y la de Se Acabó la Fiesta (SALF), Daniel Rodríguez.

LA IZQUIERDA SE UNE Y VOX SE AUSENTA EN EL SENADO

Las candidaturas al Senado están marcadas por los pactos y por las ausencias. Mientras la izquierda concurrirá unida en todas las islas, el pacto alcanzado entre el PP y Vox dejará a los 'populares' como única papeleta de la derecha.

Cabe recordar que Baleares reparte seis senadores, de los cuales tres corresponden a Mallorca y uno a Menorca, Eivissa y Formentera, respectivamente. La menor de las Pitiusas será la primera vez que podrá elegir un representante propio.

Por Mallorca, la candidatura del PP, encabezada por su portavoz en el Parlament, Sebastià Sagreras, contará con una 'número dos' de Vox, María Belén Bordils, hasta ahora directora comunicación del grupo parlamentario del partido en Parlamento andaluz.

La coalición Acord de Progrés per Mallorca, integrada por el PSIB, MÉS y el Frente Amplio, estará liderada por la socialista Catalina Cladera, hasta ahora portavoz en el Consell de Mallorca.

Con ella concurrirá el profesor universitario Francisco González, de Esquerra Unida. Eso sí, en el caso de obtener el escaño, solo lo ocupará la primera mitad de la legislatura, ya que la segunda corresponderá a Rosa Cursach, de MÉS per Mallorca.

El Partido Comunista de los Trabajadores de España también ha presentado candidato al Senado por Mallorca, Agustín Gálvez Martínez.

En Menorca solo habrá dos papeleteas: la del PP, encabezada por Ramón Sintes, o la de Menorca al Senat, una coalición de izquierdas liderada por la socialista Joana Barceló, quien fuera presidenta del Consell insular.

En Eivissa será prácticamente igual, dado que los votos se repartirán entre la lista 'popular', liderada por la alcaldesa de Santa Eulària, Carmen Ferrer, y la de Eivissa al Senat, la coalición de izquierdas encabezada, de nuevo, por Juanjo Ferrer, quien ya obtuvo el escaño en 2023.

El primer senador de la historia de Formentera se lo disputarán Neus Massanet, de la coalición Formentera al Senat; Llorenç Córdoba, de la agrupación de electores Formentera Viva; y Vicente Tur, de Sa Unió.