Una quincena de 15 personas mayores de 65 años participa en el nuevo taller de ayuda y gestión emocional de Eivissa

Taller de gestión emocional de Eivissa - CAIB

EIVISSA 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un total de 15 personas participan en Llar Eivissa, el nuevo taller de ayuda y gestión emocional para personas mayores de 65 años, según ha informado la Conselleria de Salud en un comunicado.

La consellera del ramo, Manuela García, ha visitado este jueves esta iniciativa, que se integra en el Plan Estratégico de Salud Mental y pretende prevenir el aislamiento y reforzar el bienestar emocional desde un enfoque comunitario

Esta iniciativa está impulsada por la Dirección General de Salud Mental en Baleares. Se trata del tercer taller que se imparte en Eivissa y tiene como objetivo ayudar a las personas mayores a vivir las emociones con naturalidad, aprendiendo a reconocerlas, identificarlas, expresarlas y gestionarlas. De esta forma se pretende reforzar su autonomía personal y promover un buen estado de salud mental.

Los talleres ofrecen herramientas prácticas para reconocer las emociones, aceptarlas como parte inherente de la vida y gestionarlas de manera saludable y equilibrada. El programa trabaja en el desarrollo de competencias emocionales básicas a partir de la identificación y puesta en común de las emociones.

Expresar las emociones contribuye a mejorar el bienestar emocional, favorecer el autoconocimiento y reforzar los vínculos sociales, ha destacado Salud.

Las personas mayores constituyen un colectivo con un elevado riesgo de aislamiento, pérdida del sentido vital y sufrimiento emocional sostenido, especialmente en etapas de duelo o deterioro funcional. En ese contexto, estos talleres representan una oportunidad para reforzar el bienestar emocional, fomentar la participación activa y prevenir el riesgo suicida desde un enfoque comunitario, grupal y preventivo.

Este programa forma parte del desarrollo del Plan Estratégico para el Bienestar Emocional y la Salud Mental de Baleares.