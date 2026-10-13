Una quincena de jóvenes de Baleares participan en campamentos de voluntariado en otras comunidades autónomas - CAIB

PALMA 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un total de 15 jóvenes de Baleares han participado en campamentos de voluntariado en Aragón, Castilla-La Mancha, Extremadura, Galicia, Madrid, Navarra y País Vasco.

Del total de voluntarios, 12 eran mujeres y tres eran hombres de entre 16 y 30 años, ha informado la Conselleria de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia en un comunicado.

Estos campamentos buscan fomentar la adquisición de nuevas competencias sociales y personales, la convivencia entre jóvenes procedentes de diferentes lugares y el desarrollo de proyectos de interés comunitario en los municipios en los que les acogen.

En cuanto a los proyectos, los voluntariados de Aragón fueron en 'Reconstrucción del poblado íbero El Cabo de Andorra' y en San Roque, el de Castilla-La Mancha fue en las 'Rutas culturales de Toledo' y el de Extremadura fue en el proyecto 'Circo a la naturaleza'.

Los de Galicia, fueron en el proyecto 'Viaje por la historia'; los de Madrid fueron en las iniciativas 'Espiral de aromáticas y refugios anfibios', 'Terraemus Madrid' y 'Acondicionamiento del jardín botánico de Soto del Real'; los de Navarra fueron en el Parque Natural Urbasa-Andia, en el Parque Natural Señorio de Bértiz y en la Frontera fortificada del Pirineo navarro Lesaka; y el del País Vasco fue en el proyecto 'Tejiendo Muxika II'.