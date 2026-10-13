Una quincena de jóvenes de Baleares participan en campamentos de voluntariado en otras comunidades autónomas

Una quincena de jóvenes de Baleares participan en campamentos de voluntariado en otras comunidades autónomas
Una quincena de jóvenes de Baleares participan en campamentos de voluntariado en otras comunidades autónomas - CAIB
Europa Press Islas Baleares
Publicado: martes, 13 octubre 2026 16:41
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PALMA 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un total de 15 jóvenes de Baleares han participado en campamentos de voluntariado en Aragón, Castilla-La Mancha, Extremadura, Galicia, Madrid, Navarra y País Vasco.

Del total de voluntarios, 12 eran mujeres y tres eran hombres de entre 16 y 30 años, ha informado la Conselleria de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia en un comunicado.

Estos campamentos buscan fomentar la adquisición de nuevas competencias sociales y personales, la convivencia entre jóvenes procedentes de diferentes lugares y el desarrollo de proyectos de interés comunitario en los municipios en los que les acogen.

En cuanto a los proyectos, los voluntariados de Aragón fueron en 'Reconstrucción del poblado íbero El Cabo de Andorra' y en San Roque, el de Castilla-La Mancha fue en las 'Rutas culturales de Toledo' y el de Extremadura fue en el proyecto 'Circo a la naturaleza'.

Los de Galicia, fueron en el proyecto 'Viaje por la historia'; los de Madrid fueron en las iniciativas 'Espiral de aromáticas y refugios anfibios', 'Terraemus Madrid' y 'Acondicionamiento del jardín botánico de Soto del Real'; los de Navarra fueron en el Parque Natural Urbasa-Andia, en el Parque Natural Señorio de Bértiz y en la Frontera fortificada del Pirineo navarro Lesaka; y el del País Vasco fue en el proyecto 'Tejiendo Muxika II'.

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