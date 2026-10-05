Una quincena de mujeres participan en un programa de reorientación laboral para mayores de 45 años. - CAIB

PALMA 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Orientación, Emprendimiento, Acompañamiento e Innovación para el Empleo (COE) del SOIB acoge desde este lunes el programa 'Reinvéntate +45', un proyecto piloto de capacitación digital y empoderamiento laboral dirigido a mujeres mayores de 45 años en el ámbito del comercio, con una duración de un mes y que cuenta con la participación de 15 mujeres.

La iniciativa tiene como objetivo reforzar las competencias digitales de estas mujeres y mejorar sus oportunidades de acceso y permanencia en el mercado laboral, poniendo en valor la experiencia profesional que acumulan y facilitándoles nuevas herramientas adaptadas a las necesidades actuales de las empresas, según ha indicado en un comunicado la Conselleria de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social.

El programa no plantea una formación convencional, sino un itinerario que conecta las competencias digitales con las necesidades reales del tejido empresarial local.

Además de la formación en competencias digitales, las participantes adquirirán conocimientos vinculados a la gestión de puntos de venta e inventarios. También trabajarán la autoestima, el desbloqueo emocional y el síndrome de la impostora, con el objetivo de reforzar la confianza en sus capacidades profesionales.

El programa también incorpora acciones dirigidas al sector privado para poner en valor el talento sénior femenino y favorecer el contacto directo entre las participantes y las empresas. Una vez finalizada la formación, empresas de los sectores implicados participarán en charlas para facilitar la incorporación laboral de las participantes, especialmente de cara a las campañas de Black Friday y Navidad.

En resumen, 'Reinvéntate +45' pretende mejorar la empleabilidad de las participantes y facilitar su incorporación a sectores con oportunidades laborales, como el comercio de proximidad, la hostelería y la restauración, y la gestión de stocks y almacenes.

Este programa está alineado con los objetivos del Plan de Empleo de Calidad de Baleares 2026-2028, que identifica el desempleo de larga duración, con una incidencia especial en las mujeres mayores de 45 años, como uno de los retos del mercado laboral del archipiélago.