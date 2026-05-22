Una quincena de profesionales hace la formación de Especialista universitario en violencias sexuales

Formación en Especialista universitario en violencias sexuales - CAIB

PALMA 22 May. (EUROPA PRESS) -

Un total de 15 profesionales de los ámbitos de los servicios sociales, seguridad, salud, jurídico y psicológico en intervención ante casos de violencias sexuales ha cursado la formación de Especialista universitario en intervención interdisciplinaria en violencias sexuales, impartida por la Universitat de les Illes Balears (UIB), y que el IBDona ha financiado con 32.000 euros.

Según ha informado en un comunicado la Conselleria de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia, la directora del IBDona, Cati Salom, ha participado en la clausura de la formación, que empezó en noviembre de 2025.

El objetivo de la titulación, de 30 ECTS, ha sido ofrecer una formación especializada y de refuerzo, a través de la cual el alumnado ha adquirido las competencias óptimas para una intervención y actuación adecuada en casos de violencia sexual. La formación se ha basado en un marco teórico-práctico y de intervención, asesoramiento y acompañamiento a las víctimas.

Esta acción formativa ha contemplado la formación específica según los ámbitos profesionales de intervención directa, con un enfoque interdisciplinario que permite tener un conocimiento integral de los diferentes mecanismos y medidas de actuación disponibles en el circuito de atención a la víctima.

Antes de realizar el curso, los profesionales tuvieron que acreditar una formación en estudios de género de un mínimo de 50 horas.