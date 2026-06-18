Quinta semana de huelga médica en Baleares: más de 250 operaciones y 6.170 consultas suspendidas

Archivo - Protesta de la huelga de médicos en Baleares - SIMEBAL - Archivo

PALMA 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

La quinta semana de huelga médica del año contra el Estatuto Marco ha supuesto hasta este jueves en Baleares la cancelación 252 intervenciones quirúrgicas y 6.178 consultas y pruebas diagnósticas.

Según los datos facilitados por el IBSalut, sólo este jueves se han anulado un total de 57 operaciones, 1.378 consultas y pruebas diagnósticas y 1.478 consultas en atención primaria.

A lo largo de la semana los paros han registrado un seguimiento aproximado del 70% en las consultas externas hospitalarias y del 40% en atención primaria, según el balance del Sindicato Médico de Baleares (Simebal), unas cifras similares tanto a las de este lunes como a las de otras semanas de huelga.

Las concentraciones han seguido este jueves a las 08.30 horas en los hospitales de Mallorca, mientras que en Eivissa tendrá lugar una protesta en el paseo Vara de Rey (18.30 horas). En Menorca, la concentración se realizará en atención primaria.